〈台股盤前〉美股走弱、華為陰影籠罩 台股短線恐回測月線支撐

台股昨 (19) 日受台指期壓低結算、電子股疲弱，傳產族群難撐大局，指數開高走低，跌破 5、10 日線，加上美科技股昨尾盤出現賣壓，由紅翻黑，法人分析，台股受華為事件影響加上國際疫情尚未趨緩，短線恐在資金輪動下，拉回整理、回測月線支撐。

美股四大指數周三上沖下洗，終場全面收跌，道瓊指數下跌 85.19 點或 0.31%，收 27692.88 點；那斯達克指數下跌 64.38 點或 0.57%，收 11146.46 點；標普 500 指數下跌 14.93 點或 0.44%，收 3374.85 點；費城半導體指數下跌 13.89 點或 0.63%，收 2200.77 點。

市場消息方面，受到美國加強管制華為禁令衝擊，傳出中國 5G 基地台布建放緩，包含指標大廠華為、中興等，恐衝擊台廠供應鏈，不過相關供應商指出，今年 6 月、7 月已經配合客戶完成驗證設計，傳統旺季需求並未改變。

而美國對華為最新禁令，也引起美國半導體業反彈，美國半導體產業協會 (SIA) 主席兼執行長 John Neuffer 就警告表示，擴增禁令規範將對美國半導體業帶來負面影響。

被動元件大廠國巨、觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻分別宣布斥資 1000 萬美元 (約新台幣 2.94 億元)、1 億美元 (約新台幣 29.4 億元) 投資美國電動車新創公司 Canoo，事實上，台廠看好電動車發展前景紛紛積極卡位，目的都在打入供應鏈，搶搭這波電動車商機列車

鴻海集團強攻新世代顯示器技術 Micro LED，傳出旗下轉投資夏普將在 2023 年開始量產 Micro LED，超車三星，並藉此打入蘋果穿戴是供應鏈，而同集團群創、榮創傳也協助助攻、強化戰線。