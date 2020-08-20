蘋概、華為概念股急殺 台股爆量跳水逾250點 跌破兩大關卡

台股今 (20) 日開盤小跌 13.89 點，以 12764.75 點開出，不過不到半小時，蘋概股、華為概念股、指標性電子權值股急殺，摜壓指數大舉跳水超過 250 點，一口氣爆量跌破月線、12600 兩道關卡，早盤最低打到 12525.78 點，預估成交量暴增至超過 3500 億元。

美股昨天上沖下洗，早盤科技股強勁上漲，蘋果市值登上 2 兆美元寶座，標普盤中創出新高，但尾盤時受到聯準會 (Fed) 公布 7 月的會議紀錄顯示，美國經濟受疫情衝擊後的復甦之路面臨高度不確定性，對下半年經濟復甦的樂觀預期有所降溫，造成美股漲勢難以為繼，四大指數同步收黑。

儘管蘋果股價大漲，但是台股蘋概股今天不賞光，蘋概三王全數下跌，尤其股王大立光跌約 3%，台積電、鴻海也都跌超過 1%；其餘蘋概股喬鼎亮燈跌停，穩懋、陽程、耀華、奇力新、全新、立隆電等全數下挫超過 5%。

聯發科持續籠罩在華為禁令利空，早盤續跌 3%，摜破 600 元，連帶拖累 IC 設計疲軟難振，揚智最低差一檔重挫跌停，聚積、敦泰、系微、凌陽、晶豪科、智原等都一片綠油油。

台股今天重挫，不但回補 7/28 空方缺口，更創下 6/11 以來盤中最大跌點，且盤面上賣壓擴散，盤中陷入 12500 點保衛戰。