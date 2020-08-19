Q3 DRAM價格恐反轉向下 原廠獲利有壓

據研調機構 TrendForce 旗下半導體研究處表示，第 2 季在 DRAM 價量齊揚下，總產值達到 171 億美元、季增 15.4%，DRAM 原廠獲利也同步走揚，但第 3 季價格恐反轉向下，出現量平、價跌走勢，原廠獲利恐面臨壓力。

TrendForce 指出，今年初在 Server DRAM 價格強勢領漲帶動下，各類 DRAM 價格正式翻揚；即便肺炎疫情第 2 季蔓延全球，但採購端因擔憂零組件斷貨，並未減少原預估訂單量，使 DRAM 供應商出貨量優預期，進一步激勵整體 DRAM 價格漲幅擴大，推升第 2 季 DRAM 總產值達 171 億美元，季增 15.4%。

TrendForce 表示，經過連續 2 季拉貨後，Server 業者庫存水位已逐漸攀升，在整體經濟仍處低潮下，以 Enterprise Server 為首的採購動能轉趨保守。在 DRAM 產業由 Server 領漲領跌趨勢下，恐帶動其他產品價格一併反轉向下，預估第 3 季將出現量平、價跌走勢，DRAM 原廠獲利能力將轉弱。

觀察三星 (Samsung)、SK 海力士 (SK Hynix)、美光 (Micron) 三大 DRAM 原廠營收表現，第 2 季無明顯變動，在 DRAM 量價齊揚帶動下，營收成長均突破雙位數。

DRAM 第 2 季整體均價大致上升約 10%，各家獲利皆呈現上揚。不過，TrendForce 預期，第 3 季原廠成本優化速度，較難以支撐報價下滑，獲利恐面臨壓力。