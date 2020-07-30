〈華邦電法說〉下半年先蹲後跳 Q4營運動能可望再成長

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (30) 日召開法說，總經理陳沛銘表示，第 3 季伺服器、網通等應用客戶，可能面臨庫存調整，第 4 季需求動能才會再度向上，估下半年營運將持平上半年。

陳沛銘指出，今年上半年受到疫情影響，驅動遠距應用需求成長，伺服器、筆電、網通需求強勁，第 2 季起廠商積極拉貨，預期第 3 季如伺服器、網通等應用客戶，將出現 2 至 3 個月的庫存調整期，第 3 季需求可能不會成長，但預期調整過後，第 4 季需求動能又會再度向上，估下半年營運將持平上半年。

從記憶體市況來看，陳沛銘認為，DRAM 各大廠近 2 年資本支出較有紀律，沒有瘋狂擴張，下半年供需將處於平衡狀態；NOR Flash 跟 SLC NAND 方面，可能稍微面臨供過於求。

在各類應用方面，陳沛銘認為，第 3 季伺服器、網通客戶可能出現庫存調整，Chromebook 等筆電需求力道強勁，將會持續一陣子，電視、手機、藍牙耳機需求也同樣續強。

華邦電 DRAM 製程已進入 25 奈米技術，陳沛銘表示，目標為明年上半年 25 奈米出貨量可佔整體 DRAM 的一半。NOR Flash 目前朝 45 奈米技術推進，明年正式量產。2x 奈米 SLC NAND Flash 製程正在開發中。