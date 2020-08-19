〈開發金法說〉處分南京東路大樓活化自有資產 年底搬遷至新總部

開發金 (2883-TW) 今 (19) 日舉辦第二季法人說明會，中華開發資本總經理何志傑表示，因應開發金控的資本規劃，持續活化自有資產，其中，將以公開標售方式處分南京東路大樓，目前積極準備相關作業，依照原定計畫，年底將搬遷至新總部大樓。

凱基銀行的核心收益維持穩健成長，上半年稅後純益 17.9 億元，核心淨收益穩健維持 5% 年成長，金融市場淨收益也由第一季虧損轉為第二季的盈餘。將持續優化存款結構，以降低資金成本；同時因應市場降息，調整訂價與授信結構，以穩定收益。凱基銀行的資本結構健全，資產品質亦相當穩健。

對於第二季淨利差沒有下滑太多，凱基銀行總經理曹慧姝表示，主因市場降息中，銀行擔心利差受影響，因此控管利差，擴大存款規模、與控管存款來源，使存放利差沒有掉太多，跟去年同期比還微幅增長；現在市場利率已逐步回穩，希望淨利差下半年可維持上半年水準。

凱基證券由於經紀業務收入及投資收益的提升，第二季也已轉虧為盈，上半年獲利 24.1 億元，無論台灣或海外據點，第二季都已恢復獲利動能。除了加強風險控管，凱基證券也持續推動國際化，並掌握長線佈局契機。截至 2020 年 7 月底，凱基投信資產管理規模為新台幣 1823 億元，境內公募基金業界排名第 7。

中華開發資本第二季仍受到部分國際投資部位按市值估價變動的影響，上半年虧損 14.62 億元，惟多是未實現的評價損失。

此外，中華開發資本總經理何志傑表示，因應開發金控的資本規劃，持續活化自有資產，第二季底資產管理規模達 369 億元。南京大樓處分進度，積極準備相關作業中，依照原定計畫進行，完成以後會搬到新總部大樓。

開發金控致力業務發展之際，自許為責任投資的領頭羊，開發金控因此全面將 ESG 議題納入投資分析及決策過程，2020 年榮獲第六屆上市上櫃公司治理評鑑 Top 5%；開發金控與中國人壽連續三年獲選倫敦富時社會責任指數及臺灣永續指數成分股。此外，中華開發資本和中國人壽積極響應聯合國國際倡議責任投資原則 (UN PRI) 領先制定責任投資政策，皆符合證交所近期修訂的「機構投資人盡職治理守則」。