索尼週三股價下挫 對沖基金出清ADR

美國的大型避險基金「Third Point」已將持有的全部索尼 (6758-JP)ADR 出清。這項訊息是因為該基金提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件而曝光。

但是根據《路透社》週三 (19 日) 報導，Third Point 仍持有相當程度的索尼日本上市股票。Third Point 是由積極投資人羅布 (Daniel Loeb) 所主持，他過去曾經多次要求索尼將半導體業務從集團母體分割出去。

而在這項消息傳出後，索尼股價週三 (19 日) 在日本股市走軟，日本時間 13:10 每股暫報 8566 日圓，較上個交易日下跌 2.30% 或 202 日圓。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Yahoo Japan)

依照美國證券交易委員會所公開的資料，Third Point 於 2019 年 12 月時點持有 150 萬股的索尼 ADR，在 2020 年 3 月底減少至 67.5 萬股，至同年 6 月底時已無相關記載。

不過，由於美國證券交易委員會的資料，只記載了 Third Point 在美國國內的股票持有數量，該公司所持有之海外股票或索尼於日本上市的一般股票數量，也就不得而知。

索尼的公關負責人表示，他們不對個別股東來作評論。而 Third Point 方面也未作評論。

去年 Third Point 在公布持有索尼股票的同時，就曾向索尼喊話，要求該公司將金雞母的半導體部門自集團母體分拆，也要求索尼將非核心資產的金融子公司 Sony Financial 等賣出，專注於娛樂事業。

而自從《路透社》在去年 4 月報導 Third Point 增持索尼股票後，索尼股價至今已飆漲約 80%。這家日本企業仍是這場遊戲的最大贏家。