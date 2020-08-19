黑石將砸2500億日圓 買下武田大眾藥品業務

日本製藥大廠武田藥品工業 (4502-JP)，傳出其大眾藥品業務要以 2500 億日圓的代價，賣給美國投資基金黑石集團 (Blackstone)。

消息傳出後，該公司股價也隨即上揚。週三 (19 日) 收在每股 4032 日圓，較上個交易日上揚 0.88% 或 35 日圓。

武田藥品工業股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

武田藥品工業的大眾藥品業務，將以大約 2500 億日圓的金額，賣給美國的大型投資基金黑石集團。所獲得的資金將投入抗癌藥物及醫療用醫藥品部門的新藥研發，還有用來壓縮先前因併購愛爾蘭製藥大廠 Shire 所產生的龐大債務。

武田的大眾藥品業務，是由全資子公司 Takeda Consumer Healthcare 所負責。該公司 2018 年度的營收報 641 億日圓，營業利益報 129 億日圓。主要產品有維生素類的「合利他命」，以及感冒藥的「Benza」等系列。

武田藥品工業是以競標方式賣出 Takeda Consumer Healthcare。相關作業於今年春天展開，也吸引了日本國內的製藥公司及外資基金參與競標。近期內也將與黑石集團簽下買賣契約。

日本國內的大眾藥品市場，由於人口減少的緣故而難以成長。武田藥品工業的公司社長 Christophe Weber 在過去就曾經表示，大眾藥品並非該公司的核心業務，考慮將該項業務賣出。而未來也會將經營資源集中在高收益的醫療用醫藥品業務。

該公司於 2019 年的時候併購 Shire，有息負債也於去年底增至 5 兆日圓。為了壓縮債務，也打算賣出 100 億美元 (約 1 兆日圓) 資產。截至目前，該公司已決定賣出價值 79 億美元的醫療用眼藥業務等資產。在賣出大眾藥品業務後，預估就能達到目標金額。

黑石在日本東京的市中心也有投資大樓、飯店等不動產。於 2018 年正式展開日本的企業投資業務，2019 年也砸下 1000 億日圓買下日本的中堅製藥公司 Ayumi Pharmaceutical。