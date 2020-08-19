日本6月核心機械訂單月減7.6% 大幅遜於市場預期

日本 6 月份的核心機械訂單 (不含船舶、電力的民間需求) 報 7066 億日圓、月減 7.6%，在相隔 2 個月後出現減少，表現遜於市場預測中數的月增 2.0%。

日本核心機械訂單走勢圖 (圖片來原：日本內閣府)

日本內閣府週三 (19 日) 公布 2020 年 6 月的機械訂單統計數據。作為民間設備投資先行指標的核心機械訂單報 7066 億日圓、月減 7.6%。

日本機械訂單統計 (圖片來原：日本內閣府)

當局在看法上認為日本的機械訂單「正減少當中」，從先前的「當前呈現疲弱」作出下修。

製造業的訂單金額報 2982 億日圓、月增 5.6%，在相隔 5 個月後出現增加。在 17 個業種當中，有 13 個出現增加。泛用 / 生產用機械類別中的冷凍機械等的訂單增加，對當月數據貢獻良多。

非製造業的訂單金額報 4284 億日圓、月減 10.4%，在相隔 2 月後出現減少。運輸 / 郵務業月減 23.7%，金融 / 保險業月減 19.9%。

6 月份的訂單總額月減 8.4%，外需的訂單金額月減 3.9%，官方需求訂單月減 20.0%。

以去年同期比來看，今年日本 6 月份的核心機械訂單金額報年減 22.5%，出現 2009 年 9 月 (年減 24.0%) 以來的低水準。

日本官方也在同 (19) 日公布 2020 年 4 至 6 月的核心機械訂單金額，報季減 12.9%，連續 4 個季度出現減少。製造業報季減 16.6%，非製造業報季減 9.7%。

有關 7 至 9 月的展望方面，預估出現季減 1.9%。製造業預估減少 2.7%，非製造業預估減少 0.6%。