國巨斥千萬美元 投資美國電動車新創公司Canoo

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (18) 日晚間宣布，透過子公司國巨百慕達，斥資 1000 萬美金、約新台幣 2.94 億元，投資美國電動車新創公司 Canoo，國巨表示，此次股權投資，將使集團在電動車及自動駕駛等未來科技的策略投資更加完整。

據悉，Canoo 主要業務為電動車之設計開發，所開發之電動車，具備車內容量與底盤面積比 (volume per footprint) 最大、底盤模組化專利技術具較低開發成本及設計彈性等競爭優勢，預計於 2022 上半年開始量產上市。

此外，Canoo 亦規劃將以反向併購方式與美國 Hennessy Capital Acquisition Corp. IV (HCAC 為美國那斯達克上市之特殊目的併購公司) 進行合併，合併後公司將以 Canoo Inc. 的名稱存續，並以”CNOO” 為股票代號繼續在那斯達克上市。

國巨近年積極發展車用電子佈局，並持續強化在車電零組件的深度佈局，包含購併美國基美 (KEMET) 以及普思 (Pulse)，展望未來，國巨強調，將持續聚焦高階規格的 5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，並擴大與世界級原廠設計的合作，佈局未來新科技。