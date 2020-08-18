康友-KY 第2季財報難產 最快明年3月恐下市

金管會表示，包括東貝 (2499-TW)、康友 - KY(6452-TW) 與恩得利 (1333-TW)3 家上市櫃公司至今仍未申報公告第 2 季財報，先後遭證交所處分停止交易，按規定，遭停止交易後如無法在 6 個月內恢復交易，就會遭強制下市，以此推估，東貝、恩得利最快 11 月中旬恐遭強制下市；康友 - KY 可能最快明年 3 月就會下市。

金管會今 (18) 日表示，截至 8 月 14 日止，除金融業外共有 1678 家上市櫃公司應申報第 2 季財報，但上市公司東貝、第一上市公司康友 - KY 與上櫃公司恩得利等 3 家公司至今尚未出具第 2 季財報。

其中東貝與恩得利迄今已經連續 3 季尚未出具財報，雙雙在 4 月 7 日遭處分停止買賣，康友 - KY 則是第 2 季財報難產，今天起遭處分停止交易。

證期局副局長郭佳君表示，上市櫃公司未能如期出具財報，金管會除處以罰緩外，也將要求重編財報；證交所部分也會有相關處置措施。

郭佳君進一步指出，股票停止買賣後，如果無法在 6 個月內恢復賣賣就遭強制下市，因此以時程推算，加上公告下市作業時間約 40 天，東貝與恩得利最快 11 月中旬就會遭下市；至於康友則可能在明年 3 月下市。