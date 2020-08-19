盤前財經大事搶先讀2020年08月19日

今日操盤前瞻

台灣 7 月進出口貿易指數

日本 7 月貿易收支

法說會：合庫金、開發金、裕隆、中華車

除權息：潤泰新、豐祥 - KY、五福等

傳台積電上百名員工遭挖角 劉德音：與事實不符

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 日前傳出遭中國半導體廠商挖角上百名工程師與經理人，對此，台積電董事長劉德音今 (18) 日對此表示，與事實不符。閱讀全文...

四家銀行對康友無擔保放貸高達 9 成 恐吞 7 億元呆帳損失

製藥廠康友 - KY(6452-TW) 因公司高層落跑、財報難產，今 (18) 日起停止交易，據了解，包括華銀、永豐、安泰與遠銀等四家銀行對康友授信餘額 2650 萬美元 (約新台幣 7.8 億元)，其中高達 9 成為無擔保貸款，換言之，四家銀行恐苦吞 7 億元呆帳損失。閱讀全文...

〈可成售廠〉三原因決定淡出手機業務 毛利率 30% 為長期目標

機殼廠可成 (2474-TW) 昨 (18) 日宣布，將出售中國泰州兩個廠房，董事長洪水樹指出，由於國際貿易情勢變化、客戶策略演變，以及供應鏈走向價格為導向的競爭態勢，因此決定淡出手機業務，看好這是個轉型契機，有助產品組合優化，長期目標朝毛利率 30% 前進。閱讀全文...

愛奇藝、騰訊等都受影響 經濟部預告禁代銷中國 OTT 最快 9 月上路

經濟部昨 (18) 日預告「台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，將禁止為中國地區公司在台代理、經銷或從事 OTT-TV 相關商業行為，預告期間為 14 日，將在 9 月 1 日期滿、9 月 3 日進行正式公告，也就是說，未來包含愛奇藝與騰訊等 OTT 業者，都將無法在台經營。閱讀全文...

美中關係惡化 華爾街看好這檔巨大潛力中概股

週二 (18 日) 外媒報導，即便美中緊張局勢加劇，華爾街分析師看好這檔巨大潛力的中概股「阿里巴巴。」閱讀全文...



