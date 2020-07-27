台積電7月以來市值增2.89兆元 超車沃爾瑪挺進全球前十一大

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (27) 日股價終場以漲停價 424.5 元作收，市值躍升至 11 兆元 (約 3750 億美元)，與股價雙雙續寫新猷，7 月以來市值已增加 2.89 兆元，全球市值排名也向前挺進一名，超越沃爾瑪成全球市值第十一大企業，同創歷年來排名新高。

目前全球市值前十大企業依序為市值 1.8 兆美元的沙烏地阿拉伯國家石油公司 (saudi aramco)，1.6 兆美元的蘋果，及 1.524 兆美元的微軟，亞馬遜以 1.5 兆美元市值緊追在微軟之後，Google 母公司 Alphabet 市值 1 兆美元，臉書 6578 億美元，騰訊 6509 億美元，波克夏 4726 億美元，嬌生 3900 億美元，VISA 則約 3793 億美元。

台積電股價 7 月以來頻頻走強，月初以來股價已大漲 35.6%，市值累計已增加 2.89 兆元，更接連突破 9 兆元、10 兆元大關，除屢次創市值新高外，也同步改寫台股企業市值新高紀錄。

由於英特爾 (INTC-US) 7 奈米製程遭遇瓶頸，擬擴大委外代工，受此消息激勵，市場認為，台積電可望拿下代工大單，營運因此受惠，且日前法說會上調 10 億美元資本支出，也傳是為了因應英特爾的代工訂單需求。

外資認為，台積電法說會上修資本支出，意味著英特爾 GPU、CPU 都可能外包，且超微伺服器 CPU 外包需求也同時擴增，將推升台積電明年 5 奈米營收占比大增至 2 成。

在後市營運可期下，外資近來也相繼調升台積電目標價，多家外資紛紛上調至超越 400 元，而繼首家亞系外資先前喊出 500 元目標價後，近來外資目標價最高更上看 530 元。