Fed買入公司債！名單中包括AT&T、沃爾瑪

為應對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟帶來的衝擊，美國聯準會 (Fed) 在 6 月中旬啟動了新機制來購買美國公司債，目前 Fed 已經購入了美國電信巨頭 AT&T (T-US)、健康集團 UnitedHealth (UNH-US) 和零售商 Walmart (WMT-US) 等公司發行的公司債，作為支撐公司債市計劃的一部分。

Fed 自 6 月 16 日開始購買個別公司債，Fed 也創建了一項廣泛指數，其中包括 800 家有資格參與緊急貸款計劃的公司。

據 Fed 公開資料顯示，在 Fed 首日購買的 2.07 億美元公司債當中，約有 21% 是非週期性消費產業的公司債，有 15% 是由周期性消費產業的公司債，有 10% 是科技業的公司債，另有 3.6% 是非投資等級的公司債。

Fed 官員也曾表示，購買公司債的目的是維持公司債市的流動性，來確保在疫情大流行造成嚴重經濟衰退的時期，公司仍能夠獲得足夠的資金。

Fed 在 5 月中旬開始買入公司債的指數股票型基金 (ETF)。截至上週二 (23 日)，Fed 已經通過該計合計收購了 87.1 億美元的資產，其中包括 ETF 和個別公司債。

Fed 主席鮑爾 (Jerome H. Powell) 在先前於美國眾議院金融服務委員會發表評論時指出，Fed 的企業債購買計劃最終將以個別公司債為主、而不是 ETF。「隨著時間的推移，購買現金債券將成為我們支持市場的主要方式。隨著時間的推移，我們將逐步遠離 ETF。」

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