路透：美國將進一步限制華為 黑名單新增38家華為子公司

據報導，一名知情官員表示，川普政府最快將在週一 (17 日) 進一步宣布收緊對華為的限制，阻止華為在未經特別許可的情況下，取得由外國公司以美國軟體或技術開發或生產的晶片。

該名官員表示，美國商務部將採取行動，進一步擴大 5 月時宣布的限制措施，防止華為在未經許可情況下，獲取任何美國相關技術，包括由外國公司製造，但使用美國軟體或技術生產的晶片。此外，知情人士也表示，美國政府還將把位於 21 個國家 / 地區的 38 個華為子公司列入黑名單當中。

此外，新限制將規定所有在黑名單上的公司，無論做為買方、中間商、承銷商或終端用戶時，都需先有美國商務部發放的許可證。而將新增入黑名單的另外 38 家華為子公司，包含位於北京、香港、巴黎、柏林和墨西哥的華為雲端部門。

美國政府以國家安全為由，對中國電信設備商華為祭出禁令，並呼籲盟友國共同抵制，稱華為將數據交給中國政府進行間諜活動。華為則否認這些指控。

華為去年 5 月首次被列入黑名單以來，總共有 152 間子公司被列入名單中。美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示：「華為及其關係企業已經通過第三方合作，以削弱美國國家安全和外交政策利益的方式來掌控美國的技術。」

知情人士表示，新措施將立即生效，將能阻止華為規避法規限制。美國商務部一位官員指出：「法規將新增涵蓋到，華為可能藉由第三方公司來購買的現成美國技術設計。」