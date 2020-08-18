〈財報〉京東Q2淨收入創10季新高 活躍用戶數突破4億

中國電商巨頭京東 (JD.com Inc.) 週一 (17 日) 公布第 2 季財報，受惠疫情帶來的消費習慣轉變，京東 Q2 淨收入突破人民幣 2000 億元，年增近 34%，活躍用戶數單季新增超過 3000 萬，帶動整體用戶數突破 4 億人，雙雙寫下 10 季新高。

週一 (17 日) 美股開盤，財報利多一度推動京東 (JD-US) 漲逾 5%，至 65.17 美元。

京東股價日線圖 (圖：Investing.com)

Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨收入報人民幣 2011 億元，年增 33.8%，創 10 季新高，高於 Refinitiv 預期的人民幣 1909.5 億元

淨利報人民幣 164 億元，高於去年同期的人民幣 6 億元

活躍用戶數報 4.174 億人，年增 30%，創下近 11 季新高

稀釋後每股 ADS 報人民幣 10.47 元，高於去年同期的人民幣 0.36 元

Q2 基於 non GAAP 財報關鍵數據：

淨利報人民幣 59 億元，年增 66%

稀釋後每股 ADS 報人民幣 3.51 元，高於去年同期的人民幣 2.3 元

EBITDA 報人民幣 69 億元，年增 68%

根據財報，京東 Q2 淨收入報人民幣 2011 億元，優於市場預期，其中淨服務收入人民幣 229 億元，年增 36.4%，淨商品銷售收入人民幣 640 億元，年增 45.4%。

活躍用戶數部分，截至 2020 年 6 月 30 日，京東活躍用戶數較去年同期增長 29.9%，至近 4.2 億人。其中，光 6 月行動端日均活躍用戶數，就較去年同期大增 40%。

企業看法：

京東高級副總裁兼財務長許冉表示，規模和成本效率優勢，使京東能夠在 6 月 18 日的週年慶促銷活動中，為消費者提供更吸引人的價格，並在中國擺脫經濟衝擊之際，幫助推動第 2 季業績成長。

618 週年慶促銷活動當天，同時也是京東在港二次上市首日，排除包銷費用及發行支出前，京東在全球發售的總募集資金約為港幣 345.58 億元。

京東表示，計劃將上述資金投資於供應鏈為基礎的關鍵技術，幫助改善用戶體驗，並提高營運效率。

關於美中緊張局勢，京東高層週一 (17 日) 並未發表任何評論。