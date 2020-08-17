筆電零組件持續缺料 記憶體廠下半年出貨添變數

疫情帶動居家辦公、遠距教學需求大增，筆電代工大廠相繼證實零組件面臨缺貨情況，成為代工廠下半年出貨陰影；而記憶體廠南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)，原先看好筆電應用拉貨動能將延續，也恐因零組件缺料問題，為下半年出貨動能添變數。

廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW)、宏碁 (2353-TW)，近來相繼證實零組件缺貨情況，已由第 2 季延續至第 3 季，包括商用筆電、Chromebook，均出現 CPU、電源管理 IC、面板驅動 IC 等零組件缺料，又以今年需求暴增的 Chromebook 缺料情況最明顯。

Chromebook 主要針對教育市場，產品較平價，包括美國、日本政府，都釋出大批教育用的 Chromebook 標案，日本政府宣布替中小學生配備 Chromebook，數量高達 2000 萬台，而美國則是八年級制 (K-8) 學校大量採購 Chromebook，在學生秋季返校後，需求更可望大幅成長。

華邦電原先認為，第 3 季伺服器、網通客戶可能出現庫存調整，但 Chromebook 等筆電需求力道強勁，將會持續一陣子，電視、手機、藍牙耳機需求也同樣續強。

南亞科也預期，第 3 季遠距辦公、虛擬教學與電子商務等應用，將帶動雲端資料中心伺服器需求持穩，PC、SSD 與網通設備等市場 DRAM 需求動能延續，智慧型手機與消費性電子需求則可望回溫。

記憶體廠原先看好筆電、Chromebook 應用拉貨可望持穩表現，助攻第 3 季旺季動能，不過，在零組件缺貨情況延續下，也為下半年終端產品出貨帶來變數，並為南亞科、華邦電等記憶體廠出貨增添不確定性。