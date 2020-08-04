南亞科7月營收跌破50億元 寫近5個月低點

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (4) 日公布 7 月營收 49.07 億元，月減 7.76%，年增 7.23%，跌破 50 億元關卡，寫近 5 個月低點；前 7 個月累計營收 358.15 億元，年增 26.16%。南亞科估第 3 季合約價至少持平第 2 季，銷售量則將持穩，對下半年審慎樂觀看待。

展望本季，南亞科總經理李培瑛指出，第 3 季遠距辦公、虛擬教學與電子商務等應用，將帶動雲端資料中心伺服器需求持穩，PC、SSD 與網通設備等市場 DRAM 需求動能延續，智慧型手機與消費性電子需求可望回溫，目前已可明顯感受到手機與部分消費性產品的旺季效應。

從市場供給來看，李培瑛指出，上半年供應商資本支出普遍較保守，下半年供給增加也有限，加上供應商、及客戶庫存均相對健康，預期第 3 季合約價至少持平第 2 季。也由於第 2 季銷售量優於預期，基期墊高，估第 3 季銷售量將持穩。

整體而言，李培瑛表示，上半年受惠遠距教學與居家辦公，推升伺服器與 PC 需求成長動能，下半年有機會穩健發展，但是否能維持上半年強勁動能，還有待觀察，對下半年審慎樂觀看待，仍須留意肺炎疫情、美中貿易戰與總體經濟的影響。