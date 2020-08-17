美國返校+缺料 筆電秋季恐現缺貨潮 宏碁：短期難改善

疫情爆發後居家辦公興起，推升電腦等消費電子需求大增，儘管疫情已逐漸趨緩，市場分析師與產業人士表示，筆電受惠學生秋季返校將會有良好的需求成長，然而供應面受零組件與運輸影響，預估今年秋季筆電將陷入缺貨潮，其中 Chromebook 尤為明顯。

新冠肺炎爆發後 3 月美國筆電銷售受居家辦公需求下拉升，近期疫情趨緩下美國欲逐步解禁並讓學生重返學校，受惠於美國八年級制 (K-8) 學校大量採購低價位 Chromebook，以及多個疫情較嚴重的州將以遠距上課方式來幫助學生重返學校，對此市場預估學生返校將推升筆電需求。

對此市調機構 NPD 集團科技產業分析師 Stephen Baker 警告屆時市場筆電銷售美週成長將達到每週 20-40% 漲幅，此外，Baker 對百思買 (Best Buy) 網站的大略檢查顯示，28 台低於 400 美元的 Chromebook 系列筆電中，有 24 台處於缺貨狀態。

而宏碁 (2353-TW) 泛美營運總部總經理 Gregg Prendergast 也警告，宏碁無法完全供應足夠的 Chromebook 電腦以滿足美國虛擬教室目前需求，市場供不應求狀態明顯。

Prendergast 也表示，儘管美國國內學校現有的設備依舊堪用，但由於使用繁複且老舊，有許多系統必須更換，宏碁也收到美國政府於加州和內華達州「成千上萬」台的採購案，可預期短期間這樣的需求不太可能減退。

除需求拉升影響供需平衡外，供給面也出現缺貨現象，Prendergast 強調，除了最終成品筆電出現缺貨，螢幕、電池、機殼與處理器也有這個跡象，甚至原先的船運也出現運輸延遲的狀況，目前宏碁為解決貨運問題，正採取航空貨運的方式運送，以利快速出貨至美國。

隨著筆電供不應求的狀況持續，恐造成美國當地學校難以按時開課，抑或是轉向高單價筆電以避免延遲現象，只有等到筆電供貨逐步跟上需求時，這樣的現象才會有解。