建大下半年毛利率可望維持高檔 寫近3年同期新高

建大 (2106-TW) 第 2 季營運單季轉盈，在歐美市場解封，客戶需求回溫下，8、9 月營收可望重回 30 億元大關，下半年營運也將優於上半年；雖然目前未跟進大廠調漲價格，但先前已趁原物料低檔時先行備料，法人看好，建大下半年毛利率可維持 22% 以上，優於上半年，也將較去年下半年成長，寫近 3 年同期最佳。

建大指出，歐美市場從 5 月中下旬逐步解封後，營收回升，公司越南廠、印尼廠產能陸續開出，客戶訂單熱絡，預期第 3 季營運將優於第 2 季，下半年也會優於上半年；目前訂單能見度約 2 個月，預估 8、9 月營收將重回 30 億元大關，法人看好，可望寫下去年 4 月以來單月最佳表現。

建大天然膠、合成膠等原物料，共占輪胎成本的 5 成，目前原物料庫存約 2 至 3 個月，而近 2 個月來，原物料天然膠價格從低檔上漲，合成膠也止跌回溫，全球第二大輪胎品牌 Bridgestone 已於 8 月宣布漲價 0-4%。

對於是否跟進漲價，建大表示，目前還在觀望，並未跟進調整，但在第 2 季原物料成本位處低檔時，已備齊第 3 季所需的膠料庫存，加上高毛利率的自行車胎比重提升，估下半年毛利率可維持 22% 以上，優於上半年及去年下半年。

建大第 1 季本業獲利雖達 1.4 億元，但由於深圳舊廠將於下半年啟動開發，受一次性認列員工高額經濟補償金影響，拖累獲利表現，單季營運轉虧，每股虧損 0.6 元；第 2 季在原料價格下跌帶動下，加上客戶需求逐步回溫，雙率表現走揚，稅後純益 4.6 億元，較上季轉盈，年減 8.5%，每股純益 0.53 元。