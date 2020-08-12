建大Q2雙率走揚營運轉盈 上半年每股虧0.07元

建大 (2106-TW) 今 (12) 日公告第 2 季財報，在原料價格下跌帶動下，加上客戶分散因應得宜，營運逐步回溫，雙率表現均優於上季與去年同期，稅後純益 4.6 億元，較上季轉盈，年減 8.5%，每股純益 0.53 元；上半年稅後虧損 6500 萬元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.07 元。建大看好，第 3 季營運將優於第 2 季。

建大第 2 季營收 72.72 億元，季增 13.32%，年減 16%，毛利率 23%，季增 5 個百分點，年增 2 個百分點，營益率 7.62%，較上季轉正，年增 2.34 個百分點；稅後純益 4.6 億元，較上季轉盈，年減 8.5%，每股純益 0.53 元。

建大上半年營收 136.93 億元，年減 16.2%，毛利率 21.3%，年增 1.8 個百分點，營益率 - 0.01%，較去年同期轉負；稅後虧損 6500 萬元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.07 元。

建大表示，第 2 季受到疫情蔓延至歐美影響，輪胎廠營收普遍衰退，但由於客戶分散因應得宜，營運未受明顯衝擊，加上第 2 季石油價格下跌，帶動輪胎原材料下跌，且歐美自行車因疫情關係熱賣，自行車胎供不應求，推升毛利率走揚。

展望下半年，建大指出，歐美市場從 5 月中下旬逐步解封後，營收回升，公司越南廠、印尼廠產能陸續開出，客戶訂單熱絡，預期第 3 季營運將優於第 2 季，下半年也會優於上半年。