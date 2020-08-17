〈書摘〉巴菲特的投資原則

如果我管理 100 萬或 1000 萬，我會投入全部資金。我在 1950 年代創造出最高的投資報酬。沒錯，我簡直把道瓊指數打趴了，你應該看看那些數字，但我當年掌管的資金很少，不必投資很多錢，這是很大的結構優勢。如果你給我 100 萬美元，我想我可以替你一年賺 50％。嗯，我知道我做得到。我可以保證。------- 巴菲特

一本介紹投資的入門書如果可以從巴菲特信奉的基本原理講起，那是再好不過的，那就是：短期市場不時會完全失去理性、陷入徹底瘋狂的狀態；但長期而言，證券的價格會與潛在實質價值（underlying intrinsicvalue）一致。巴菲特的投資原則便是從堅信老師「葛拉漢」的基本觀念開始，從合夥事業時期到現在始終如一。

一如本書將提出的定義，投資人買進企業股份，會把股價的短期波動視為隨機、可忽略的震盪；但投機客則是「操弄」市場，透過猜測總體經濟等短期變動因子，期盼可以藉此操作獲利空間。

但長期而言，市場往往會回到正軌，事業的經濟狀況最終會反映在股價上。因為了解這一點，投資人會堅持基於可靠的推理做穩當且長期的企業分析，相信長期可藉此取得優於平均水準的投資績效。

▎市場先生

有關市場欠缺效率的短期情況如何發生，葛拉漢最有用的解釋藏在他的「市場先生」（Mr. Market）的概念中。這個概念把證券市場想成是一個情緒不穩定、有躁鬱問題的市場先生；他經營一家企業，每天都願意向你出售或買進公司的股份。市場先生的行為可能瘋狂、不理性，而且難以預測。他有時非常樂觀，認為公司前景一片光明，此時他只願意以極高的價格出售股份。有時他會對公司的前景和自己的能力變得非常悲觀，此時他願意以極低的價格出售股份。不過，他也經常處於正常狀態。雖然你永遠不知道市場先生明天的情緒如何，但可以肯定的是，如果今天不和他交易，他明天還是會開出新的價格。

巴菲特在信中寫下這一句時，正是希望告訴他的合夥人這一點：「證券有市價是好事，永遠別讓它變成壞事，也就是別讓市價不時出現的異常情況左右你的判斷。」

▎擁有股票就等於擁有公司

當然，這個功課就是評估企業的價值。短期的股價也許取決於市場先生的情緒，但長期的股價會大致反映公司的潛在實質價值。葛拉漢是這麼說的：「短期而言，市場就像台投票機器，但長期而言，它更像一台體重計。」之所以如此，是因為一張股票代表擁有整家公司的一部分股權。如果我們可以估算整個公司的價值，我們就能估算股票的價值。

▎不預測市場走勢

巴菲特強調的另一個教訓是市場波動可能是隨機的，因此也往往不可預測。因此在做投資決定時，他不考慮自己對股市、利率、匯率、商品價格和國內生產毛額（GDP）等總體變數的看法。他喜歡引用葛拉漢這句話：「投機並不犯法，也非不道德，但也沒有很厚的油水。」

拜巴菲特的洞見所賜，我們該學會避免聽信所謂「專家」的意見而常常調整投資組合，一次又一次地受猜測影響，以致於本來可以得到的不錯報酬，被稅負、佣金和各種隨機情況吃掉了。

這種觀點自然衍生出接下來的忠告：你應該容許自己欣然接受「我毫無頭緒」的思考方式。如此一來，你就能避免浪費寶貴的時間和精力，得以站在企業主或潛在企業主的有利位置，致力評估你或許能理解並覺得誘人的公司。巴菲特鼓勵投資人欣然抱持類似的不可知態度，獨立思考。

▎下跌行情終將過去

市場先生何時會大跌是不可知的事，這也是巴菲特根據葛拉漢的概念推估。雖然股票市值很可能隨大盤下跌，如果下跌 50% 會讓你處境艱難，就該減少你在市場上所冒的風險。

但市場偶爾跌對長期投資人是沒啥影響的，尤其是持有優質的企業股票。因為股市的大趨勢原則上會有上漲空間，只要跌幅達 25-40% 的大跌不會導致你必須被迫低價出售持股，長期而言都有機會獲得不錯的報酬，理性看待市場波動。

▎三大投資策略公開

巴菲特在給股東信中曾詳細說明早期的三大投資策略，也是每個人都可以學習、複製的方針。

低估型投資：用質化與量化條件尋找價值被嚴重低估的公司，在股價偏低的時候買進，漲回實質價值時賣出。

套利型投資：尋找併購交易公開但尚未完成的公司，以低風險的方式進行穩賺不賠的套利。

控制型投資：利用資產負債表來計算公司價值，在股價偏低時取得公司控股權，要求經營高層改造企業，實現企業價值。

上述是巴菲特早期的投資策略，60 年來他以同樣的原則創造出傲視市場的績效。如果一一細讀巴菲特多年來給股東的信件內容，就好像聽見價值投資大師在耳邊說：「這就是投資的方法，我就是這麼做的，這是我走過的路。現在來看看你們是否能跟隨我走這條路。」重點還是在，一切就看你怎麼做。

【書籍介紹】

(圖 / 鉅亨攝)

書名：巴菲特的投資原則

出版社：天下雜誌

出版日期：2020 年 7 月

【作者】

傑瑞米．米勒（Jeremy Miller）

紐約一家頂尖共同基金公司的投資分析師，有超過 15 年的金融業工作經驗，曾任職於數家世界頂級的投資銀行，從事股票銷售和研究工作。本書是第一本著作。

【譯者】

許瑞宋

香港科技大學會計系畢業，曾任路透中文新聞部編譯、培訓編輯和責任編輯，亦曾從事審計與證券研究工作。2011 年獲第一屆林語堂文學翻譯獎。譯有《巴菲特寫給股東的信》（2010 年重譯增修版）、《大鴻溝》和《交易本事》等數十本書。

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