遠距商機刺激 經濟部估今年伺服器、可攜式電腦產值將續創新高

經濟部統計處今 (15) 日表示，全球肺炎疫情帶動遠距商機，可望推升伺服器、可攜式電腦 (筆電與平板電腦) 需求持續成長，統計今年前 5 月兩大產品產值分別為 467 億元、195 億元，年增 34.5%、20.7%，預期今年在新興應用科技、資料運算儲存需求升溫下，產值將再創新高。

統計處表示，台灣電腦製造業產值已連續 6 年成長，受惠物聯網、人工智慧、雲端運算等應用興起，加上美中貿易爭端升溫、政府推動台商回台投資方案，促使業者將產線移回台，相關產值在 2018 年重回到千億元，去年更達 1895 億元，年增 72.1%，為 2004 年以來最高紀錄。

統計處進一步分析，在各產品中，伺服器表現最亮眼，受惠智慧終端裝置普及、雲端設備需求增溫，加上大數據、人工智慧等技術提升，去年伺服器產值達 942 億元，創下歷史新高，占整體電腦製造業產值比重也達 49.7%，成為主要貢獻來源。

另一方面，統計處表示，可攜式電腦、工業電腦方面，同樣受惠廠商加重台灣生產比重、自動化需求增加，去年產值分別達 537 億元、361 億元，年增 33.9%、7.1%，也是主要成長類別，占比則達 33.9%、19.1%。