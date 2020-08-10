遠距商機延續 華碩7月品牌營收攀今年次高、宏碁年增逾2成

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 、宏碁 (2353-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收，受惠遠距辦公、教學商機延續，加上電競、教育機種需求暢旺，單月營收維持高檔，其中，華碩 7 月品牌營收年增逾 5 成，為今年次高，宏碁營收也年增逾 2 成。

華碩受惠遠距商機帶動筆電、板卡出貨維持高檔，7 月品牌營收達 346.14 億元，月減 5.31%、年增 51.29%，為今年次高，累計前 7 月品牌營收 1814.2 億元，年增 10.08%。

華碩預計周三 (12 日) 召開法說會，將公告第 2 季營運結果並釋出下半年營運展望。

宏碁同樣受惠遠距商機延續，產能供不應求，7 月營收維持高檔，達 232.41 億元，月減 9.47%、年增 26.9%，累計今年前 7 月合併營收達 1376.97 億元，年增 7.5%，展望第 3 季，宏碁看好遠距商機延續，預期教育、電競筆電需求仍強。

宏碁進一步指出，7 月泛美地區銷售最強勁，營收貢獻年增 60.7%，泛亞區也逐步從疫情封城影響中恢復，營收貢獻年增 25.1%，以產品來看，電競產品包括電競桌機、電競筆電和電競螢幕等單月營收年增 74.7%、教育 Chromebook 也有 29.5% 年增幅。