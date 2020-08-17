5G開台影響4G網速 中華電：共構基地台所致 未來將簡訊通知

據 NCC 資料顯示，中華電 (2412-TW) 6 月行動通訊申訴量，年增 37%，主要包括基地台建設改接、建設 5G 導致 4G 變慢等，對此，中華電回應，由於 5G 是與 4G 共構基地台，在 5G 啟用前會有一次性暫時關機，短暫影響 4G 用戶收訊，未來設置 5G 基站時，將以簡訊通知受影響用戶。

中華電表示，5G 開台後積極建設，不過目前 5G 基地台與 4G 基地台採取共構的方式，因此共構基地台啟用前會進行一次性暫時關機，短暫影響 4G 用戶收訊。

中華電強調，5G 與 4G 使用頻譜不同，不會相互影響上網速度，但隨著 5G 建設加速，未來在施工前會以簡訊通知受影響的用戶，使客戶服務更為完善。

行動通訊分公司總經理陳明仕日前提到，據公司內部調查，5G 開台後，4G 平均網速沒有下降，反而比過去稍微快一些，而用戶認為網路速度變慢，除可能疫情改變民眾生活型態，網路需求擴大；也可能是因與用戶手機支援的載波聚合 (CA) 頻段有關，導致部分頻段在某些區域收訊不良。

NCC 日前公布 6 月行動通訊申訴案，中華電年增 37%、遠傳年減 13%、台灣大年減 14%、亞太電年減 10%、台灣之星年減 35%；NCC 分析，中華電遭申訴主因有 7 項，包括基地台建設改接，短暫停止服務；建設 5G 導致 4G 變慢；尖峰時段網速較慢；室內或室內深處收不到信號；因抗爭拆基地台，導致鄰近區域信號涵蓋不良；及重複申訴相同問題等。