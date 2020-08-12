疫苗開發頻報佳音 瑞銀：若明年中量產 全球經濟自2022年回溫

新冠肺炎疫苗研發出現重大進展，讓市場重燃生機，瑞銀表示，如果疫情能在明年開始量產，在貨幣與財政政策刺激下，可望推升經濟活動在 2022 年以前重回疫情爆發前的水準。

隨著新冠肺炎治療與疫苗研發出現新進展，且全球第二波疫情還在可控範圍內，瑞銀針對疫情變化對經濟影響進行基準情境、上行與下行三種情境模式分析。

其中，在基準情境方式部分，瑞銀認為，如果疫情能在明年第 2 季開始量產，即便美中關係緊張，但基於兩國仍然執行第一階段經貿協議，應不至於對經濟造成嚴重衝擊。

瑞銀進一步分析，等美國總統大選落幕後，在貨幣與財政擴張刺激下，可望帶動經濟活動小幅增加，全球經濟或有機會在 2022 年以前重回疫情前的水準。

而比較理想的狀況是，如果疫情可穩定控制，加上疫苗提前在今年底前問市，加上政府持續擴張財政規模、美中關係保持現狀，預期美股標普 500 指數有ㄐ會在明年中前漲至 3700 點。

瑞銀認為，在聯準會擴大量化寬鬆的情況下，美元可能進一步回貶，國際黃金價格可能會從目前高檔降落至 1600 美元到 1700 美元。

但最糟的是，如果疫情捲土重來並嚴重到必須再度封鎖邊境，加上美中關係持續惡化、新財政政策刺激力道有限、疫苗研發卡關，屆時恐讓市場風險升溫，金價可能進一步挑戰 2200 美元歷史高點。