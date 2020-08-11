中研院研發A型流感廣效疫苗重大突破 一打多效果更佳

若今年冬季 COVID-19 疫情與流感同時夾攻，人類該如何因應？中研院院士翁啟惠領軍基因體研究中心團隊，多年來致力研究廣效流感疫苗，近期又有重大突破，研發出「單醣化嵌合血凝集素蛋白疫苗」，可對抗各種異株和亞型的 A 型流感病毒，減少因誤判病毒株導致疫苗防護力不足問題。

中研院說明，預防流感的最佳方法就是接種疫苗，但疫苗通常只針對單一亞型，不同亞型之間沒有免疫交叉性，一旦病毒突變，或者病毒株預測錯誤，當年趕製的疫苗就會失去預期保護力。

中研院指出，研究團隊擷取來自 2 種不同病毒株的蛋白質，組合成全新的血凝集素，再輔以中研院獨創單醣化技術，研發出「單醣化嵌合血凝集素 (chimeric HA) 蛋白疫苗」，可預防各種異株和亞型的 A 型流感病毒感染人體。

研究團隊發現，將單醣化後的嵌合血凝集素結合中研院專利的醣脂佐劑 (cHAmg + C34) 一起使用，可產生較多的細胞激素以及 T 細胞反應，增強免疫效果。

中研院表示，攻毒試驗結果也顯示，能有效抵抗 4 種不同的 H1N1 病毒和 2 種不同的 H5N1 病毒，達到至少 80% 的保護效果，甚至也能中和 H3、H5、H7 和 H9 等不同亞型的病毒。

這項研究成果於今年 7 月登上國際期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)，中研院強調，也可用來開發新一代冠狀病毒疫苗，以對付不斷突變的新冠病毒株，相關研究目前仍在進行中。