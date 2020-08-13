2019年南韓電子業產值萎縮 10年來首見

據南韓電子產業振興協會 (KEA) 在週四 (13 日) 發布的報告顯示，由於中美貿易戰、國內外市場需求疲軟等負面因素，南韓電子業在 2019 年出現了 10 年來的首度萎縮。

報告中指出，在 2019 年，南韓電子業的產值為 321.9 兆韓元 (約合 2720 億美元)，較 2018 年創紀錄的 367.9 兆韓元下跌了 12.5%。在過去的 10 年中，南韓電子業的產值持續以 2.5% 的年平均年增率上升，但在 2019 年觸頂。

各部門來看，佔南韓電子業總產量近 85% 的半導體和顯示面板產值，在 2019 年下跌 17.5% 至 196.3 兆韓元。通信和廣播設備的產值也下跌了 4.5%，家用電器的產值下跌了 3.7%。

南韓政府智庫南韓對外經濟政策研究院 (KIEP) 的報告曾表示，南韓在記憶體半導體領域的競爭優勢似乎正在減弱。儘管美中關稅戰有望增加南韓產品對中國的出口，但實際影響微乎其微。KIEP 指出：「隨著中國對美國產品加徵關稅，東盟和歐盟等國家正在中國市場上受益。但南韓的商品僅部分受益。」

國內外需求來看，在 2019 年，南韓電子業國內需求市場規模年減 0.5% 至 242 兆韓元，而過去十年的平均年增率是 3.2%。出口市場規模也年減 3.9% 至 1769 億美元，低於過去十年內的平均年增率 3.9%。此外，2019 年南韓電子業出口對產出的比例從上一年的 61.3% 微升至 64.1%。

KEA 表示，南韓電子業在 2019 年受挫的主因來自於全球前兩大經濟體之間的貿易衝突、日韓之間的貿易爭端、全球 IT 需求低迷、以及其他不利因素所造成的。