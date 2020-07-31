南韓6月工業生產較前月大增7.2% 創11年來最大增幅

週五 (31 日) 公布的數據顯示，南韓 6 月工業生產創 11 年來最大增幅，幅度遠超過預期，燃起人們對經濟復甦的樂觀期待。

南韓統計局數據顯示，6 月工業生產經季節性調整後較前月增加 7.2%，創 2009 年 2 月以來最快增速，扭轉了 5 月下挫 7.0% 的劣勢，表現也遠高於市場預期的 2.1% 中值。

南韓財政部副部長 Kim Yong-beom 表示，這顯示了更明顯的經濟改善跡象，加了第 3 季經濟復甦的可能性。

以細項來看，基於伺服器對 DRAM 晶片需求上升，南韓最大的出口產品半導體較 5 月時增長了 3.8%，而汽車和電氣設備的產量成長，更高達 22.9% 和 13.7%。

與去年同期相比，工業生產則小幅下滑 0.5%，但低於前值 - 9.8% 及預期值 - 4.9%。

第 2 季全季工業產出則較前一季 7.1%，比去年同期下降 5.1%。

週五上午韓股基準 Kospi 上漲 0.19%，至 2271.39。韓元兌美元匯率上漲了 6.40 或 0.54%，至 1189.60。

不過由於全球疫情未退，可能會在一段時間內繼續為依賴出口貿易的南韓帶來壓力。

DB Financial Investment 經濟學家 Park Sung-woo 表示，現在要說經濟復甦還為時過早，因為疫情仍有長期存在的風險，不過儘管復甦似有減緩，最近包括中國及美國的工業生產數據卻在增加。