日本新加坡9月重啟商務往來 台灣等國仍交涉當中

正在新加坡進行訪問的日本外長茂木敏充，週四 (13 日) 與新加坡外長維文 (Vivian Balakrishnan) 進行會談。雙方同意 9 月時，將開放兩國間的商務往來，不過在行動範圍方面也會有所限制。

目前，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的關係，日本人即使在回國時也必須於防疫旅館等處進行 14 天的待機。而未來日本與其他國家重啟往來後，在提出 PCR 檢測陰性反應證明及行動計劃的前提下，不論是日本人或是外國人都可免除待機規定。茂木敏充向採訪記者們，表達了希望能在 9 月上旬重啟的意願。

日本外長茂木敏充 (圖片：AFP)

這是肺炎疫情轉趨嚴重後，日本首度同意與其他國家地區恢復往來。而目前除新加坡之外，日本也正與台灣、中國、香港、韓國、馬來西亞、緬甸、寮國、柬埔寨等，共 16 個國家地區就相關事宜展開交涉。

先前 7 月 23 日的時候，新加坡外交部的發言人也曾經發出聲明，提到新加坡與日本的經濟關係穩固，承認彼此間的往來，將有助於兩國間的聯繫恢復。還有商務上的必要出差，以及公務需求的考察訪問等，也都將變為可能。對相關決定表示歡迎。

另外在企業的長期派駐人員方面，也另設方法來因應。將以入境時進行檢測、且進行 14 天待機為前提，希望於 9 月中旬重啟往來。在有關長期派駐人員的往來方面，日本與泰國、越南之間的往來也已經重啟。