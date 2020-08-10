南韓抵制日貨一年 眾多日本商品進口持續滑落

由於日本在去年 7 月針對南韓實施嚴格的出口管制，導致南韓於同月發起大規模的抵制日貨活動。在經過一年之後，今年 7 月在南韓當地的眾多日本產品進口量，仍出現超過 8 成以上的嚴重下滑。

日本政府在 2019 年 7 月初宣布，針對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種，用於半導體及 OLED 面板生產的關鍵化學原料實施嚴格管制。南韓民眾也發起了大規模的抵制日貨行動，造成日本產品的進口大幅滑落。

《韓聯社》週一 (10 日) 報導，根據南韓執政黨共同民主黨的國會議員金永培所出示的海關資料，今年 7 月的日本製消費財進口額 (初值) 報 2 億 5257 萬美元，較去年同期減少 23.4%。

日本製的消費財當中，啤酒、菸品、汽車的減少幅度都相當明顯。啤酒的進口額報 68.5 萬美元、年減 84.2%，在今年 5 月及 6 月的時候也各出現年減 87.0% 及年減 96.4%，持續出現減少。截至 2018 年，南韓是日本啤酒出口的最大海外市場，從去年 7 月的抵制日貨活動開始後就大幅下滑。

南韓 7 月的日本製菸品進口額報 6000 美元、年減 89.0%。在今年 5 月及 6 月的時候也各出現年減 96.2% 及年減 88.4%。

同月的日本製汽車進口額報 5235.2 萬美元、年減 51.6%。

其他如日本製的美容機器 (年減 81.6%)、釣魚用品 (年減 69.0%)、玩具 (年減 33.4%)、加工食品 (年減 33.1%)、化妝品 (年減 30.4%)、攝影機 (年減 28.4%) 的進口額也都出現減少。

而在另一方面，也有部分的日本製商品進口額在今年 7 月出現增加。例如日本製的機車進口額報 537.4 萬美元、年增 228.6%，其他還有寵物食品 (年增 78.5%)、高爾夫球桿 (年增 61.4%)，以及日本酒 (年增 15.2%) 等都出現增加。