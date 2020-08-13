永昕認列授權金Q2轉盈 每股賺0.62元

永昕 (4726-TW) 今 (13) 日公布財報，受惠賣斷旗下生物相似藥 LusiNex 認列部分授權金，第 2 季稅後純益 7865 萬元，較上季、去年同期虧轉盈，每股純益 0.62 元；上半年也較去年同期轉盈，每股賺 0.45 元。

永昕第 2 季營收 2.69 億元，季增 284.3%、年增 307.6%；毛利率 47.94%，季增 36.57 個百分點、年增 4.85 個百分點；營利率 30.55%，較上季、去年同期虧轉盈。

永昕上半年營收 3.39 億元，年增 86.88%；毛利率 40.4%，年增 0.25 個百分點；營利率 16.6%，較去年同期轉盈；稅後純益 5705 萬元，每股純益 0.45 元。

永昕日前以 1650 萬美元轉讓 LusiNex 的細胞株庫、CMC(化學、製造與管制) 技術、智慧財產權及臨床試驗結果等，予歐洲生物藥公司，初步取得議約金 200 萬美元，預計今年可認列逾 800 萬美元。

永昕近年調整營運策略，過去朝多元發展造成資源不足，因此決議轉型成 CDMO (委託開發製造服務) 公司，陸續接獲新客戶，也因應韓國大客戶擴大藥品規模，進行廠房擴產，新廠預計明年底完工、2022 年第 3 季開始投產。

法人認為，生物相似藥啟動授權銷售、CDMO 有新進展，今年全年可望轉虧為盈。