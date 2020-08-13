〈MSCI調整〉台股權重雙降一持平 全球新興市場指數慘遭連6降

MSCI 今 (13) 日公布台股權重，台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 12.54% 下調至 12.45%，調降幅度為 0.09 百分點，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 14.13% 下調至 14.09%，調降幅度為 0.04 百分點，在「MSCI 全球市場指數」權重持平為 1.56%。以「MSCI 全球新興市場指數」來看，台股在近六次 MSCI 調整連續被下調權重，最新權重將在 8/31 收盤生效。

至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次成分股新增 1 檔，刪除 2 檔，指數成分股將減少至 87 檔，並有 15 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為新增成分股祥碩，其權重為 0.20%，權重調降最多的成分股為已刪除之成分股大同，權重為 0.16%。

本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家為俄羅斯，權重增加了 0.24%；而調降的部分，本次權重調降最多的國家為印度，權重被下調 0.23%。台灣在本次調整後，在該指數中持續維持在第二大權重國家。

法人表示，2020 上半年受到新冠肺炎疫情的衝擊，全球經濟呈現衰退，主計處於 7 月底公布台灣今年第二季經濟成長率概估年減 0.73%，是 2016 年第 1 季後首見衰退，另國發會公布的 6 月景氣對策信號也連續第 4 個月亮出黃藍燈，景氣同時指標持續下跌，惟跌幅較上月略減。

相較於其他國家的衰退程度，台灣經濟受衝擊程度相對較小，即使在大規模解封後，台灣也沒有激增感染案例，同時政府陸續推出各項紓困方案以及振興政策，使得疫情對於台灣經濟成長的衝擊逐漸淡去，不僅消費者信心指數回升，業者對未來展望的悲觀程度也持續減輕，領先指標已經連續 2 個月上升，顯示台灣未來景氣有望落底回溫。

另外，台灣製造業 PMI 新增出口訂單持續呈現恢復態勢，5G 通訊、遠距商機等需求支撐外需的動能，且美中關係的緊張讓產能持續回流台灣，再加上多國經濟活動開始重啟，生產、消費與投資需求的恢復，皆有助於帶動台灣出口好轉，賦予台灣經濟下半年復甦的動力。

法人表示，綜觀國際狀況，美國經濟復甦還是面臨著疫情的不確定性，聯準會目前還是持續保持鴿派立場，並暗示會視情況加碼寬鬆。然而，美國國會目前尚未敲定新一輪的紓困方案、多國疫情還未完全受到控制，前述因素恐會壓抑台灣未來的外貿表現，導致未來復甦力道減緩。以及近期美中貿易戰的紛爭也有再起的跡象，投資人須密切關注前述焦點的後續發展，即使金融市場已於近期迅速反彈，短期內還是有可能陷入大幅度震盪整理，建議投資人在台股的短期操作上仍須謹慎應對。