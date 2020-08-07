因應韓系客戶擴大規模 永昕二廠動工目標2022年投產

永昕 (4726-TW) 今 (7) 日舉行竹南二廠動土典禮，主要因應韓國大客戶擴大藥品規模，新廠預計明年底完工、2022 年第 3 季開始投產，並將從 2023 年陸續取得美國 FDA、歐盟 EMA 及日本 PMDA 等國際查廠認證。

永昕表示，竹南二廠佔地近 3500 平方公尺，將打造兩條哺乳細胞類產線，產能隨著品項量產需求逐步提升，初步規劃明年產能約 4000 公升，最高產能上看 1.2 萬公升。

永昕指出，因應韓國大客戶 SCD 開發黃斑部病變 Eylea 生物相似藥，目前已完成藥品的製程放大及全球臨床三期試驗的用藥生產，看好 SCD 後續授權洽談順利，加上產品上市後，永昕有望成為該藥品全球供應商，挹注營運表現。

董事長林榮錦表示，永昕有三大策略，包括拓展新案源、全力衝刺產能及精進創新技術，隨著二廠照計畫順利開工，預計 2025 年成為全球市場藥物的生產基地。

據悉，永昕一廠產線也同步優化，目前一廠有 3 條產線，第一條產線進行細胞治療生產，建置已符合美國 FDA 規格；第二條產線為哺乳類生產系統，由於客戶增加新藥生產批次數，該產線將產能從 30% 提升至 50%，預估 2022 年前一廠產能就會全線滿載；第三條則為微生物生產系統，主要是替韓國客戶生產即將上市的藥品，產線將從原本的 50 升擴增至 200 升，增加 4 倍。