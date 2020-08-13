緯軟下半年優於上半年 金融、電信業動能最強

緯創 (3231-TW) 旗下資訊服務商緯軟 (4953-TW) 董事長暨總經理蕭清志今 (13) 日表示，今年第 1 季為營運谷底，隨著營運調整、客戶需求轉強，看半年將優於上半年，其中，又以金融、電信業需求最為強勁。

蕭清志表示，首季受疫情影響，營收遞延至第 2 季認列，加上客戶需求復甦，推升第 2 季營運成長，依目前訂單來看，第 3 季需求將回歸往年，審慎樂觀看待，估下半年營運將優於上半年。

從產業別分析，蕭清志指出，IT 產業因涵蓋面向廣，需求波動大，反觀是金融、電信業，受惠近期網銀興起、5G 開台，相關需求逐步放大，看好將成下半年主力動能。

展望未來，蕭清志表示，正積極開發新客戶，以中國 IT 每月外包人數達萬人以上的大型企業、新興應用開發客戶為主，雖然時程稍有遞延，但明年可望發酵，看好 5G、AI、IoT 中長期發展，重申緯軟將持續調整體質追求穩健獲利。

緯軟第 2 季稅後純益 1.46 億元，季增 129.16%、年增 2.51%，每股純益 2.22 元，累計上半年稅後純益 2.1 億元，年減 6.6%，每股純益 3.18 元。

統計緯軟第 2 季營收占比，IT 高科技占比達 48%，金融、電信則各占 25%、16%，製造業 6%，其他則占 5%，依地區來看，中國占比達 54%、台灣及香港則有 15%，日本、歐美及其他則各占 17%、14%。