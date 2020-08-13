〈散熱攻自駕車〉手機散熱競爭激烈 台廠拓新商機

台散熱廠去年看好 5G 商轉後，手機、筆電等通訊產品使用熱板需求將擴增，但受疫情影響，全球手機市場迎來逆風，不到一年時間，熱板價格幾乎腰斬，台散熱廠尋求新商機，布局快速崛起的電動、自駕車市場。

據工研院產科國際所預估，由於疫情造成民眾收入減少、失業及消費行為改變，加上製造商產地封閉管理，導致物料、人力、運輸不如以往，影響業者出貨與產品開發，全球智慧手機出貨量約 12.65 億支，年減 15%。

原本散熱廠看好，5G 高階機種可望導入價格較高的熱板，中階機款也會陸續使用，但市場需求疲軟，目前中階機款仍沿用價格較低的石墨片，作為散熱模組。

儘管熱板仍具前景，但價格壓力不小，去年第 3 季底，熱板 ASP 落在 2-2.5 美元，隨著市場競爭影響，今年下半年價格將跌至 1.1 美元，幾乎腰斬，侵蝕業者獲利空間。

散熱廠因此轉向拓展大型筆電熱板及自駕車市場，雙鴻 (3324-TW) 董事長林育申坦言，自駕車散熱產品具高難度，由於面積比手機大上許多，開發不易，且得考慮防撞、安全效能等，技術上要有所突破。

儘管台散熱廠布局自駕車市場仍處初期階段，出貨、營收貢獻低，但產品平均單價高於傳統散熱產品數倍以上，有助拉抬毛利率。