手機需求疲軟 散熱廠轉向拓大型筆電熱板市場

新冠肺炎疫情衝擊全球智慧型手機市場，不過筆電因居家辦公、遠端學習、宅經濟等帶動需求強勁，台散熱廠開發出專為超薄筆電、電競筆電使用的大面積熱板，目前出貨量比重雖低，但產品平均單價高於傳統散熱產品數倍，有助拉抬毛利率。

據研調機構預測，新冠肺炎疫情導致終端消費需求減弱，其中智慧型手機今年出貨量將年減 10%；但受惠商用市場需求支撐，加上居家辦公、遠端學習需求，筆電出貨相對穩定，估今年出貨年減 5.8%，衰退幅度小。

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 董事長林育申也坦言，今年手機品牌客戶，今年旗艦機種的訂單量與去年差很多。

近期業者因應 5G 高階手機散熱需求，手機散熱方案從傳統熱管轉用技術難度較高、散熱更好的熱板，雖然手機市場需求疲軟，但散熱廠看好今年筆電市場，尤其高階商用、電競陸續導入效能更好的大型熱板，有助出貨。

雙鴻指出，筆電使用的熱板價格，較傳統熱板高出逾 5 倍，預計第 3 季初開始量產，看好今年搭載熱板的筆電，占整體筆電營收比重 2 成；泰碩 (3338-TW) 則是預計從第 4 季開始，導入更大片熱板的筆電，雖然出貨量小、但 ASP 高，將帶動新機營收年增 5%。

業界認為，散熱廠從手機熱板轉向筆電熱板，雖然搭載的筆電機種不多，但價格高，毛利率可望提升，也成為疫情下，散熱廠營運另一大新契機。