〈散熱攻自駕車〉雙鴻、艾姆勒卡位搶進 明年貢獻營收

電動車、自駕車商機崛起，散熱需求大增，台散熱廠包括雙鴻 (3324-TW)、艾姆勒 (2241-TW)、超眾 (6230-TW) 等均有佈局，其中雙鴻與艾姆勒更送樣至歐系車廠，明年可開始貢獻營收。

電動車與自駕車的散熱系統，包含電池散熱、馬達散熱、自駕系統散熱等，目前雙鴻聚焦在自駕車系統 CPU 和 GPU 散熱產品，已送樣至歐系車廠。

雙鴻看好，自駕車可望在 2021 年成熟，隨著產品送樣並測試，預期明年可開始貢獻營收，法人估，初期營收貢獻約落在 2-3 億元，占整體營收比重 2%，但隨著自駕車商機爆發，有助中長期營運。

艾姆勒則主要聚焦高功率晶片散熱，產品包括電動車逆變器、智慧輔助駕駛 (ADAS) 中控電腦散熱及高階雲端 AI 伺服器散熱，布局逐步發酵。

艾姆勒目前有逾 10 個專案正在與客戶洽談中，兩年內會有 3-4 個專案將啟動量產；ADAS 產品則預計明年第 4 季或後年量產，儘管短期受到疫情影響，但預期疫情趨緩後，自駕車市場將快速增長。

此外，艾姆勒開發出的高效能散熱結構 MIM 技術，散熱效果好，近期已改變方案送樣，預計仍需 2-3 年時間進行測試與驗證。

全球精密電動馬達龍頭日本電產 (Nidec) 入主超眾將近 2 年，日本電產積極布局電動車用驅動馬達市場，旗下產品獲廣汽集團、吉利汽車等公司採用，估 2025 年前訂單量上看約 1600 萬台。

日本電產看好超眾的散熱技術，近期加碼持股，董事長永井淳一曾表示，5G 時代自駕車崛起，車用散熱產品需求大增，雙方在散熱風扇與散熱模組具有互補優勢，可創造更大效益。