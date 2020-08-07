雙鴻上半年純益4.94億元賺逾半個股本 動力-KY年增逾2倍

散熱廠財報相繼出爐，受惠商業用筆電、PC 類主機板及顯示卡銷售增加，雙鴻 (3324-TW) 上半年稅後純益 4.94 億元，年增 19.32%，每股純益 5.78 元，大賺逾半個股本；動力 - KY (6591-TW) 稅後純益 4964 萬元，年增 267.7%，每股純益 1.78 元。

雙鴻第 2 季營收 29.88 億元，季增 33.27%、年增 34.72%；毛利率 23.31%，季增 6.22 個百分點、年增 2.87 個百分點；營利率 15.3%，季增 7.46 個百分點、年增 4.1 個百分點；稅後純益 3.51 億元，季增 145.45%、年增 55.3%，創同期新高，每股純益 4.09 元。

雙鴻上半年營收 52.3 億元，年增 11.97%；毛利率 20.64%，年增 0.7 個百分點；營利率 12.1%，年增 1.13 個百分點；稅後純益 4.94 億元，年增 19.32%，每股純益 5.78 元。

雙鴻過去筆電表現平平，近期受惠新冠肺炎帶動在家上班趨勢，急單湧入，營運動能強勁，預期銷售力道可延續至本季，不過手機表現較往年疲弱，整體來看，雙鴻第 3 季營收估持平第 2 季，全年營收目標維持年增 15%，續拚創新高。

動力 - KY 第 2 季營收 3.89 億元，年增 77.63%；毛利率 30.43%，年增 16.15 個百分點；營利率 16.67%，較去年同期負轉正；稅後純益 3663 萬元，年增 1591%，每股純益 1.31 元。

動力 - KY 上半年營收 6.41 億元，年增 30.02%；毛利率 29.36%，年增 11.24 個百分點；營利率 13.06%，年增 11.32 個百分點；稅後純益 4964 萬元，年增 267.7%，每股純益 1.78 元。

展望後市，動力表示，隨著下半年產業旺季到來，加上 INTEL 發表新一代 CPU、NVIDIA 推出 7 奈米製程的 Ampere RTX 30 系列繪圖晶片，及 AMD 推出 7 奈米製程的 Navi 2X RX60 系列高階繪圖晶片，預期帶來新一波換機需求，高階相關散熱風扇出貨量可望進一步提升，並挹注獲利表現。