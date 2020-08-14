亞洲復甦之路：可能出現的軌跡與投資機會

不論是何種復甦情境，PIMCO （品浩）看好內需產業的表現，例如中國科技網路業及房地產業。同時，PIMCO 預期亞洲區央行將維持寬鬆的貨幣政策，以及其它流動性工具帶動經濟回升。建議投資人在市場波動期間採取主動式投資策略，嚴格挑選、審慎投資和保持靈活性。

PIMCO 投資專家在 6 月初舉行週期市場展望視訊會議，預測全球復甦之路將崎嶇不平，且大多數西方國家經濟恐無法在 2022 年前回復至疫情危機前的水平。PIMCO 亞洲投資組合經理人張冠邦分享對亞洲復甦之路的看法，以及對亞債投資人的影響。

問 1：隨著各地解除或放寬防疫禁令，全球經濟活動在短期內出現技術性反彈，但隨後的復甦之路將漫長而艱困。PIMCO 對中國前景的見解為何？

答：中國 6 月份的高頻及製造業數據回升、房屋與基礎建設投資強勁，且消費活動恢復正常，使中國第二季整體國內生產總值出現正成長。主要受到多項因素推動，包括防疫禁令陸續解除、企業加速生產、醫療用品和遠距辦公技術的需求急增，以及政府推出大規模財政刺激措施。

政策方面，中國國務院透過中國人民銀行下調存款準備金率，要求銀行減少利潤以扶植企業、協助中小型銀行籌集資金，並下調貸款利率和債券利息。此外，中國政府也表明將會協助實體經濟取得貸款。儘管中美關係仍存在不確定性，但中國至今公布的數據已穩步回升。

問 2：除了經濟或政策因素以外，新冠疫情的發展也是影響經濟前景的關鍵因素。PIMCO 在週期市場展望所提出的樂觀和悲觀情境，對亞太區信用債市場有何啟示？

答：如果成功研發效用廣泛的疫苗或其他療法，保持社交距離措施有望提前解除，有助於營造樂觀情境，在經濟 V 型復甦的情況下，PIMCO 看好個別內需股，例如中國科技網路股、內資房地產股，以及流動性穩健、但年初至今表現欠佳的行業，例如汽車、港口及租賃業。此外，在 PIMCO，我們較不看好利潤上升空間有限以及利差顯著收斂的行業，例如銀行和公用事業。

相反地，若出現嚴重且廣泛的第二波疫情，導致經濟活動再次中斷，甚至陷入雙底衰退的悲觀情境。在 L 型復甦的情景下，部份內需產業將再次受惠於其龐大的市佔率和融資途徑，特別是中國科技網路股及內資房地產股。在此情景下，PIMCO 亦看好獲監管機構支持的防禦型產業，例如銀行、公用事業、可再生能源及電信通訊業（詳見下圖）。

資料來源：PIMCO，截至 2020 年 6 月 30 日。僅供說明用途。

問 3：為何在兩種復甦情境下，中國科技網路業及內資房地產業都可能表現良好？

答：隨著消費者因應疫情而改變生活方式，特別是在家辦公及線上購物的趨勢，將持續惠及相關產業。除了業務成長動能強勁之外，科技網路公司的財政表現穩健，且股價一直處於高位，並透過拓展業務獲得不同的融資途徑。相較於全球科技網路業，它們的本益比更具吸引力。

內資房地產業主要由國內市場主導，因此受全球成長率的影響程度較小。在 PIMCO，我們分析經濟全面回復前，中國政府將運用貨幣政策來支持此產業。在 L 型復甦下，我們預期中國政府將放寬房市政策以刺激發展。若出現 V 型復甦，消費者的購買能力將會增加。儘管市場將迅速恢復至正常水準，但我們認為中國政府不會過早實施緊縮政策。

問 4：在未來 6 至 12 個月的週期內，PIMCO 對亞洲固定收益市場的展望？

答：PIMCO 預期亞洲區央行將維持寬鬆的貨幣政策，並推出降息、降準、量化寬鬆及其他流動性工具，以帶動經濟回升。然而，亞洲固定收益可能表現分歧，信用差距愈趨明顯。整體而言，大部分經濟復甦的情境較有利於依賴內需的產業。

有鑑於未來市場將持續波動，PIMCO 建議投資人採取主動式投資策略，嚴格挑選、審慎投資和保持靈活性。

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本篇作者：張冠邦先生現任 PIMCO 執行副總裁兼投資組合經理，駐於香港辦事處，負責管理亞洲投資組合及拓展 PIMCO 亞洲區業務。

