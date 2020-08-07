資金發威台股叩關「萬三」 上市公司市值挑戰40兆元創新高

資金行情發威，台股本周上漲 112 點收在 12828.87 點，周線連八紅，上市公司市值一舉突破 39 兆元、合計共 39.92 兆元，站上歷史新高，下週可望進一步朝 40 兆元叩關。

台股在熱錢力拱下，加權指數一度邁進「萬三」關卡，盤中雖有賣壓突襲拉回，但指數仍處於 12800 點高檔橫盤整理，投信認為，在財報表現優於預期，加上美元轉弱資金回流亞洲，預期台股可望維持高檔整理。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，由於美中貿易關係變化影響，華為因為避免美國制裁而先行下單，與歐美國家轉單至台灣，讓台灣科技業因此受惠。

郭修伸分析，台商在財務結構與製造能力上，皆優於中國廠商，在美中貿易摩擦與疫情狀況下，將加速廠商布局非中國生產據點，伴隨轉單效應，歐美客戶要求非中國製造等，此類因素將使台商受惠。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，目前多數科技公司所公布的第二季財報與第三季展望不差，而疫情衍生的遠距工作需求，筆電以及平板求持續攀升；至於上半年疲弱的手機需求，在近期開始出現需求復甦，包括 5G 手機、iPhone 備貨，預期可帶動整體手機供應鏈活躍。

在零組件部分，包括八吋晶圓、部分尺寸的面板，以及 ABF 載板供給吃緊，下半年有可能出現漲價情況。

在資金面部分，統計至 7 月底，今年外資累計賣超高達 5700 億左右，在美元相對弱勢，以及基本面改善的情況下，外資在下半年仍然可能回補台股；另外國內資金仍然相對正向，投信基金持續買超台股。

不過要留意的是，近期台股加權融資水位提升至 1500 億元左右，已較三月下旬的 900 億元左右大幅增加，高融資水位在股市波動時，往往助漲助跌，這部分需要留意。

從技術分析來看，目前大盤指數雖然進一步創高，且連續 2 個月月 KD 黃金交叉，但週 KD 卻出現死亡交叉警訊，不過，加權指數仍站穩於 20 日均線、60 日均線、240 日均線之上的多頭結構，雖短線有財報公布訊息，但多數仍優於預期。

廖哲宏認為，大致上正面看待台股後市，但由於外在大環境仍存在潛在牽動市場前景的變數，需留意除漲多震盪外，還要注意疫情和美中貿易摩擦的風險，未來可能對盤勢的潛在影響。

