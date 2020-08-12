受疫情衝擊 美企破產潮恐創10年來新高

據標普智匯公司 (S&P Global Market Intelligence) 最新的報告顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，美國企業破產朝恐在今年達到 10 年來的新高。

報告指出，截至今年 8 月 9 日，總共有 424 家美國企業申請破產，創下 2010 年以來新高，當年同期，共有 546 家企業宣布破產。專家們認為，破產企業的增加，主要是受到於疫情的影響，以及政府下令封鎖，導致許多公司被迫暫停數月，公司因此面臨困境。

報告中指出，在疫情的衝擊下，對全球經濟皆帶來衝擊，但是消費型企業受到的衝擊最為嚴重，有超過 100 家相關類別的企業申請破產。像是百貨公司 Lord&Taylor、美國老字號的西裝品牌布克 Brooks Brothers 等。

疫情病例數的激增以及相關業務的關閉，使市場對快速復甦希望破滅，也迫使企業改變戰略和人力編制，或者改變原先的計劃。牛津經濟研究所 (Oxford Economics) 的經濟學家 Gregory Daco 更是表示，市場需求再度惡化的風險正在上升。

根據美國商界遊說團體商業圓桌會議 (Business Roundtable 的報告顯示，有超過四分之一的美國企業執行長 (CEO) 預期，一直要到 2021 年之後，企業才可能從疫情的衝擊中恢復過來。其餘的 CEO 則表示，預期自家企業能在 2021 年底實現復甦。

先前，支付網絡機構 Veem 的調查顯示，約有 81% 的美國小型企業預計，疫情的影響將持續在未來 12-16 個月內影響業務，並有近 90% 的公司預期經濟放緩。調查顯示，流動性仍然是關鍵痛點，有 52% 的公司削減了營運成本，而 59% 的公司申請了貸款，只有 13% 表示沒有採取任何措施來為經濟放緩做準備。