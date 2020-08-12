知情人士：中國擬將TikTok、微信議題納入美中貿易談判

據《彭博社》報導，中美兩方談判代表即將在近日內，針對第一階段貿易協議執行情況舉行會談，知情人士表示，中國當局可能將 TikTok 和微信等爭議加入討論當中。

知情人士指出，會議中將要討論的話題，除了農產品購買和美元兌人民幣匯率外，中國官員也打算針對美國總統川普以國家安全為由，計畫對兩種應用程式祭出的禁令。不過知情人士並沒有詳細說明中國期望在這些問題上達成的目標。

川普在先前簽署了行政命令，在 9 月 20 日後，禁止美國企業與 TikTok 母公司字節跳動及微信母公司騰訊等進行任何交易。美國當局表示，由於中國政府可能藉由這些應用程式獲取有關美國公民的訊息，構成了嚴重的國家安全風險。

在新冠肺炎疫情衝擊以及中國第一季經濟萎縮下，中國對美國貿易採購進度落後，隨後美國也爆發疫情，川普更加大對中方的指責，兩國關係因此惡化。

到今年 6 月底，中國進口協議內美國產品總額超過 1,700 億美元的美國商品，但仍遠遠不及中美貿易第一階段協議中 2020 年目標採購量，比例約為約 23.3%。中國將需要在今年下半年購買約 1300 億美元，才能符合 1 月份簽署協議時的協議條款。協議當中，中國承諾到 2021 年底，將在 2017 年的基數上增購 2000 億美元的美國商品和服務。

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