需求恐將再度惡化 美企復甦前景黯淡

美國新冠肺炎 (Covid-19) 疫情病例數的激增以及相關業務的關閉，使市場對快速復甦希望破滅，也迫使企業改變戰略和人力編制，或者改變原先的計劃。牛津經濟研究所 (Oxford Economics) 的經濟學家 Gregory Daco 更是表示，市場需求再度惡化的風險正在上升。

Daco 指出，針對各州復甦表現的評估來看，美國 14 個州的經濟反彈較上週有所放緩，15 個州則是有所下降，其中 39 個州的確診率上升，占美國經濟總量的 90%。

達美航空 (DAL-US) 也因此削減了增加夏季航班的計劃，並表示預計商務飛行恐怕無法再恢復到疫情前的水平。達美航空表示將把 8 月份額外增加的航班數量減少一半，而 9 月份季度的運力最多將僅有去年水平的 25%。

達美航空執行長 Ed Bastian 在接受採訪時表示：「目前，需求的成長陷入了停滯。」他也指出公司的飛行業務很難再恢復到疫情前的水平，正在重新考慮讓員工出差的必要性。他也表示，假設疫苗或治療方法推出，飛行旅遊人次才有望在 2 年或更長時間內恢復。

儘管目前美國聯邦政府對航空業的紓困法案禁止企業裁員、非自願性休假或削減員工工資，但是航空業高管們直言，一旦禁令於 10 月 1 日解除，難以避免航空公司的大規模裁員。

金融服務公司 Cowen 的航空分析師 Helane Becker 在一份報告中表示：「最終，我們可能會在美國航空業中失去 95,000 至 105,000 個工作機會。」

信評機構穆迪 (Moody’s) 則預期，直到 2023 年底，全球航空業的旅客需求才會恢復到疫情前的水平，並且，屆時有效的疫苗和藥物被開發出來，相關需求才會恢復。