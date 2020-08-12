紐西蘭央行擴大購債 不排除實行負利率

紐西蘭央行在週三 (12 日) 意外宣布擴大量化寬鬆，並表示可能進一步將利率調至負值，以應對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟造成的衝擊。

紐西蘭央行宣布將現金利率維持在歷史低點的 0.25%，符合市場預期。此外，該行也宣布將現行的大規模資產購買計畫 (LSAP) 上限從 600 紐元擴大至 1000 億紐元 (約 653.9 億美元) ，並將該計畫延長至 2022 年 6 月。

該行表示，已經準備好隨時加強經濟支持，並且正在積極考慮一系列額外的貨幣政策工具，包括負利率和向銀行提供低成本資金，或是購買外國資產。

Capital Economics 分析師 Ben Udy 表示：「紐西蘭央行發出了明確的訊號，那就是負利率即將到來。我們仍然預期央行會等到明年再將現金利率調入負值，不過，如今看來，提前的可能行大於延後。」

此外，紐西蘭央行也表示，有鑑於疫情相關的不確定性持續，經濟情景仍然存在下行風險。如果有需要的話，除擴大貸款援助計劃外，將來也可能採取零或更低的利率，以更有效的方式來實施貨幣刺激政策。

紐西蘭的疫情在日前受到控制，然而在近期再度新增確診案例，該國最大的城市奧克蘭的疫情警戒級別再度升級，並進入封鎖狀態，除非必要活動或家用採買外，民眾不得任意外出，公共設施、酒吧、餐館等也於週三起暫停營業。

紐西蘭央行說：「疫情對全球經濟造成的嚴重破壞仍在繼續。全球和國內經濟前景的變化仍然取決於疫情的發展，其中存在極大的不確定性。紐西蘭重啟採取社交限制措施就是一個很好的例證。」