美國會諮詢機構：美企的中國投資 威脅美國競爭力及科技地位

美國國會諮詢機構美中經濟與安全評估委員會 (USCC) 週三 (1 日) 發布報告，認為自 2000 年以來，美國跨國企業在中國的「大規模擴張」，可能威脅到美國的工業競爭能力，與長期以來的科技領導地位。

USCC 警告，在中國的美企由製造業，迅速移轉到研發等高價值的活動，可能無意間促使中國實現其產業政策目標。

報告指出，對近 20 年美國經濟和貿易數據的分析顯示，美國在中國的商業資產增加了 15 倍。美國企業如今在中國雇用 170 萬名員工，與 2000 年時的 25.2 萬人相比，成長了近 600%。

報告表示，這些美國公司利用中國廉價的勞動力、規模經濟、低廉的運輸成本，以及集中的全球供應鏈，將大部分的活動，用來滿足中國日漸成長的消費階層的需求。

由產業來看，美國在中國的製造業，主要集中在電腦、電子產品，以及日益增加的化學產品的生產上，但在中國的堅持下，對研發的投資也有所增加。

USCC 認為，這些做法，可能會間接蝕侵美國相對於中國，在科技產業上的競爭力及技術領先地位，因此，他們希望美國國會採取措施，來確保美國的創新能力及產業領導地位。

這份報告發表的時機，正值美中兩大國的緊張關係升級，川普政府一直怪罪中國散播疫情，近來又將抱怨擴大到港版國安法的推出，以及中國在新彊侵犯人權的活動。