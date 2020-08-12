欣興ABF高速成長外資看好 評等調升至買進 目標價155元

欣興 (3037-TW) 的 ABF 載板取得全球前五大客戶訂單，且滿載到年底，美系外資最新報告上調評等，由賣出調升至買進，目標價為 155 元。

外資也看好，欣興 2020 至 2022 年獲利複合成長率達 50%，強勁獲利動能足以支撐高評價；看好欣興今年每股純益將達 3.21 元，2021 年為 5.33%，2022 年達 7.11 元。

外資認為，欣興 ABF 業務將貢獻 65-70% 營業利益，而 BT/PCB 業務方面，外資預期 2020-2022 年的複合成長率分別增長 10% 及 3%，BT 受惠 5G 手機滲透率提升，PCB 則受惠汽車及電動車的需求。

欣興業績亮麗，第二季稅後純益 14.36 億元，季增 276%，年增 169%，每股純益 0.99 元，上半年稅後純益 18.17 億元，年增 98%，每股純益 1.25 元。主要受惠 5G 推動高速網路、高效能運算等應用興起，ABF 載板產業可望脫離寒冬，下半年又進入 HDI 板需求旺季，營收、獲利可望成長。

欣興 2021 年資本預算約 174.34 億元，預計將投資高階 IC 載板產品產能，全力迎接 5G 產業帶來的商機。