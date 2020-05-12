電金權值遭外資大舉調節 欣興、華通獲土洋聯手加碼

三大法人今日賣超近 260 億元，台股重挫逾百點，不過，外資雖然轉賣，但期貨增持多單，現股方面，外資全面大舉調節台積電、鴻海、中信金、玉山金、等大型權值股，不過跟投信同步加碼 PCB 相關的個股。

統計三大法人買賣超情況，外資今日大賣 253.6 億元，投信則買超 4.4 億元，呈現連五買，自營商賣超 10.5 億元，三大法人合賣 259.7 億元。

不過，外資期貨淨多單增持 1665 口，來到 3.85 萬口，期現貨不同步。

外資今日大舉調節權值個股，電子指標包含台積電逾 3 萬張、鴻海 1.65 萬張，友達逾 1 萬張；金融股的中信金也遭賣 3 萬張、元大金也被調節 2.4 萬張、玉山金、開發金、新光金等也被賣超 1 萬張以上，同時外資也調節傳產族群的中鋼 1 萬張。

不過，外資今日逢低承接 PCB 個股，包含金像電、欣興、華通等，另外也加碼旺宏、義隆、晶電、京元電、世界等電子個股。

而持續加碼台股的投信，今日同樣加碼 PCB 個股，包括華通、欣興、泰鼎 - KY 等；另外針對板卡大廠微星以及技嘉，也有千張以上買超。

至於投信賣方面，賣超義隆 2628 張最多，其餘賣超千張以上的則有緯創、威剛、原相等個股。