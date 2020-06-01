三大法人買超近200億元 加碼欣興近2萬張最亮眼

台股今 (1) 日上漲 136.86 點，收 11079.02 點，成交值 1663.98 億元。三大法人外資及陸資、投信和自營商同步買超，合計買超 199.9 億元，三大法人更聯袂買超欣興 (3037-TW) 近 2 萬張，並積極買進大型股鴻海、大立光等。

三大法人今日買超鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW)；台指期部分，外資今天多單未平倉增加 483 口，累計未平倉口數 38695 口。

欣興今日獲三大法人青睞，股價終場收漲 4 元，漲幅 9.98% ，成交量 78810 張，創 9 個交易日來新大量。

外資今天買超較多個股為，群創、友達、欣興、聯電、中鋼、臺企銀、鴻海、台積電、中信金、宏碁、開發金；今天集中市場外資賣超較多的個股為旺宏、華邦電、京元電、全台、華通、GIS-KY、長榮航、潤泰全、寶成、國揚、台表科。

今天集中市場投信買超較多的個股為，長榮、聯電、南電、台達化、景碩、新日興、台表科、台泥、亞泥、光寶科；今天集中市場投信賣超較多的個股為，長榮航、旺宏、京元電、晶電、宅配通、京鼎、台光電、全新、緯創、信邦。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，欣興、華通、友訊、南電、群創、矽格、鴻海、大毅、中環、友達、台達電、長榮；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，長興、國揚、新光金、南六、大聯大、大成鋼、長榮航、旺宏、中壽、精元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股目前走勢及技術線型格局偏多，將蓄勢向上挑戰半年線 11128 點。