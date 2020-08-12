〈蔚來展望佳〉Q3出貨量將再創新高 緯創獨家供應受惠

中國電動車大廠蔚來汽車 (NIO-US) 第 2 季電動車出貨量達 1.03 萬輛，較去年同期倍增，第 3 季更持續成長，估單季出貨將達 1.1-1.5 萬輛，台廠供應鏈緯創 (3231-TW) 是蔚來控制系統零件獨家供應商，營運直接受惠。

緯創近年跨入電動車市場布局，2014 年宣布砸下 6 億元入股汽車電子大廠宗盈，也與廣積 (8050-TW) 合作布局 AI 車用電腦市場，2018 年則打入中國電動車廠蔚來供應鏈，獨家供應電子控制系統，同時緯創也是未來的股東之一。

緯創董事長林憲銘看好，醫療、電動車等新事業都將成為未來 10 年集團成長動能，與中國電動車廠合作，看好中國官方設定電動車總量目標，有助帶動電動車市場成長，而隨著零組件規格標準化，也將成為台廠機會。

緯創布局電動車態度相當積極，面向除硬體外，也涵蓋軟體，據悉下半年將有更多布局與新案子，全面搶攻電動車。

蔚來第 2 季電動車出貨量達 1.03 萬輛，較去年同期大增 1.9 倍，創下歷史新高，隨著生產規模放大、產能限制解除，蔚來單季毛利率也由負轉正達 9.7%，優於預期，看好第 3 季出貨量再增至 1.1-1.15 萬輛，營運逐步好轉，市場看好，緯創也將受惠。