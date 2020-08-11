〈敦泰法說〉平板IDC出貨旺 Q2每股賺0.38元 創11季來新高

敦泰 (3545-TW) 今 (11) 日舉辦法說會，並公布第二季財報，稅後純益 1.01 億元，季增 70.2%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.38 元，上半年稅後純益 1.6 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.62 元；受惠平板與大面積 IDC 出貨持強，產品組合轉佳，敦泰第二季稅後純益、每股稅後純益雙創 11 季來新高。

敦泰第二季營收 27.68 億元，季減 4.9%，年增 29.4%，毛利率 22.16%，季增 0.17 個百分點，年增 76 個百分點，營益率 3.87%，季增 1.44 個百分點，較去年同期轉正，稅後純益 1.01 億元，季增 70.2%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.38 元。

敦泰上半年營收 56.78 億元，年增 50.21%，毛利率 22.07%，與去年同期持平，營益率 3.13%，較去年同期轉正，稅後純益 1.6 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.62 元。

敦泰第二季受惠平板使用的內嵌式面板需求提升，帶動平板 IDC 出貨、市占率成長，加上指紋辨識晶片出貨上揚，產品組合轉佳，毛利率達 22%，寫近 3 季高，營益率也達 3%，創下 11 季來新高，每股稅後純益也同創 11 季來新高。